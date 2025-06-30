Власти сказали про новый парковый комплекс, который появится в Минске. Подробности сообщил глава администрации Октябрьского района Эдуард Томильчик, пишет агентство «Минск-Новости».
По его словам, есть поручение председателя Мингорисполкома, чтобы на территории ЖК «Минск-Мир» появился парковый комплекс.
— С учетом пожеланий граждан и в целях развития района он будет заложен, — уточнил Томильчик.
Он отметил, что на данный момент прорабатываются вопросы по заказчику, а затем будут начаты другие виды работ.
Кстати, аттракционы детское колесо обозрения, «Супер 8» и «Ладья» не будут работать в парках Минска.
Кроме того, милиция сказала, можно ли курить в парках Горького и Челюскинцев в Минске.
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