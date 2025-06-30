Россияне рассказали, какое количество детей в семье они считают идеальным

При этом к факторам, которые больше всего влияют на решение завести ребенка, многие опрошенные отнесли уровень дохода и экономическую ситуацию в целом по стране. Также россияне заявили, что самой необходимой мерой поддержки они считают ежемесячные пособия на каждого ребенка в семье.