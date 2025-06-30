В Петербурге массажист элитного спа-салона пытался изнасиловать клиентку

Другой клиент спа-салона заметил ситуацию и вовремя вмешался, спасая девушку. Ошарашенная клиентка покинула заведение. Она отметила, что на протяжении последних четырёх лет в отзывах о спа-салоне появлялись жалобы от женщин, однако комментарии часто удаляли. Пострадавшие не обращались в полицию из-за угроз владельца. Как выяснилось, 43-летний Николай угрожал женщинам «крышей». Тем не менее девушка не испугалась и написала заявление.