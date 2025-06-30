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SHAMAN заявил, что не спешит делать предложение Мизулиной

Певец отметил, что за его спиной два развода.

Источник: Аргументы и факты

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не спешит делать предложение своей возлюбленной, главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

«Тут ни в коем случае не нужно торопить события, вы ж понимаете, у меня за спиной два развода… Поживем — увидим», — сказал артист в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

SHAMAN назвал их пару с Мизулиной «гармоничным союзом понимающих друг друга людей». По его словам, он долго искал человека, который принял бы его гастрольный график, и общественная деятельница стала для него «находкой».

Пара объявила о своем романе в марте во время концерта певца. Недавно Дронов отшутился на вопрос о дате их свадьбы: сослался на слова своего коллеги Григория Лепса, который с юмором отмечал, что его свадьба состоится летом, но неизвестно, какого года.

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