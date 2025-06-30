SHAMAN заявил, что не спешит делать предложение Мизулиной

Пара объявила о своем романе в марте во время концерта певца. Недавно Дронов отшутился на вопрос о дате их свадьбы: сослался на слова своего коллеги Григория Лепса, который с юмором отмечал, что его свадьба состоится летом, но неизвестно, какого года.