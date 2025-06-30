11 рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево

Так, одна из самых долгих задержек у рейса из Владивостока. Его прилет ожидался в 09:30, но его перенесли на 14:40. Самолет из Барнаула прилетит не в 12:30, как в расписании, а в 13:35. Задержка чуть больше часа и у одного из рейсов из Горно-Алтайска — вместо 13:20 прилет ожидается в 14:22. А вот второй самолет из Республики Алтай задержится всего на минуту.