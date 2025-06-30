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Названы 9 автозапчастей, которые чаще всего похищают злоумышленники

В России в список самых похищаемых автозапчастей входят эмблемы, зеркала, диски.

В России в список самых похищаемых автозапчастей входят эмблемы, зеркала и диски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервиса Moneyplace и страховой компании.

Исследование показывает, что в текущем году российские автовладельцы стали в 2,5 раза чаще приобретать новые эмблемы автоконцернов, боковые зеркала, форсунки для омывания фар, диски и колпаки для них, заглушки, фиксаторы стеклоочистителей и заводские камеры.

По данным страховых компаний, именно эти элементы чаще всего становятся объектами краж.