Названы 9 автозапчастей, которые чаще всего похищают злоумышленники

В России в список самых похищаемых автозапчастей входят эмблемы, зеркала и диски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервиса Moneyplace и страховой компании.
Исследование показывает, что в текущем году российские автовладельцы стали в 2,5 раза чаще приобретать новые эмблемы автоконцернов, боковые зеркала, форсунки для омывания фар, диски и колпаки для них, заглушки, фиксаторы стеклоочистителей и заводские камеры.
По данным страховых компаний, именно эти элементы чаще всего становятся объектами краж.