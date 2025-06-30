Названы 9 автозапчастей, которые чаще всего похищают злоумышленники

Исследование показывает, что в текущем году российские автовладельцы стали в 2,5 раза чаще приобретать новые эмблемы автоконцернов, боковые зеркала, форсунки для омывания фар, диски и колпаки для них, заглушки, фиксаторы стеклоочистителей и заводские камеры.