Самарские «Крылья Советов» пригласили на просмотр экс-игрока КАМАЗа Козлова

25-летний опорный полузащитник является свободным агентом.
Иван Козлов родился в Санкт-Петербурге. Играл в Сербии. Летом 2019-го перебрался в дубль тульского «Арсенала». Оттуда в августе 2020-го перешел в «Тверь». Потом вернулся к «пушкарям», а в 2023-м пополнил состав «Калуги».
Минувший сезон провел в КАМАЗе, который выступал в Первой лиге. Выходил на поле в 20 матчах, забил два мяча и отдал результативную передачу. Плюс одна кубковая встреча с ассистом.
Портал Transfermarkt оценивает опорника в 350 тыс. евро (максимальная стоимость в 400 тыс. евро была в декабре 2024-го). А Metaratings.ru пишет, что волжане пригласили Козлова на просмотр. Хотя в прошлом году уже приезжал к «КС».
Недавно инсайдер Иван Карпов сообщил о переходе 31-летнего полузащитника Алексея Сутормина в «Крылья Советов».
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