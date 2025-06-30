Автоворы объявили охоту: какие автозапчасти снимают чаще всего и кто находится в зоне риска

Российские автовладельцы стали в 2,5 раза чаще приобретать на маркетплейсах те детали автомобилей, которые чаще всего становятся объектом краж. Такие данные приводятся в исследовании, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно исследованию, основанному на анализе продаж за первое полугодие 2025 года, наибольшим спросом у покупателей и одновременно наибольшей популярностью у воров пользуются автомобильные эмблемы, боковые зеркала, колесные диски, фары, форсунки омывателей, колпаки колес, различные накладки и штатные камеры. Общие расходы россиян на эти детали с начала года превысили 148 миллионов рублей.
Особенно резко увеличился спрос на внешние накладные элементы для автомобилей BMW — продажи таких деталей выросли в 110,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для Volkswagen Polo рост составил 13 раз, для Lada — 8,5 раз. Форсунки омывателей фар для Ford Focus стали покупать в 17,5 раза чаще.
Прежде в Госдуму внесли инициативу о введении отдельного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для так называемых «трезвых водителей».