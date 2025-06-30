Автоворы объявили охоту: какие автозапчасти снимают чаще всего и кто находится в зоне риска

Особенно резко увеличился спрос на внешние накладные элементы для автомобилей BMW — продажи таких деталей выросли в 110,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для Volkswagen Polo рост составил 13 раз, для Lada — 8,5 раз. Форсунки омывателей фар для Ford Focus стали покупать в 17,5 раза чаще.