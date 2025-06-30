В Татарстане утвержден список курортов регионального значения

Согласно федеральному закону о внесении изменений в ФК «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и ряду других законодательных актов, требуется составить перечень. Также документ гласит, что лечебно-оздоровительная местность и курорт могут иметь только федеральное или региональное значение. А возможность существования лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения упразднена.