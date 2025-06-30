В Татарстане утвержден список курортов регионального значения

В Татарстане утвержден перечень лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, в список попали пять курортов — «Крутушка», «Васильевский», «Бакирово», «Ижевские минеральные воды» и «Жемчужина». Также в него вошла лечебно-оздоровительная местность Тарханское месторождение минеральных подземных вод.
Согласно федеральному закону о внесении изменений в ФК «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и ряду других законодательных актов, требуется составить перечень. Также документ гласит, что лечебно-оздоровительная местность и курорт могут иметь только федеральное или региональное значение. А возможность существования лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения упразднена.
Напомним, в Балтасинском районе может появиться санаторий за два миллиарда рублей. Старт строительства намечен на 2026 год.