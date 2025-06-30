Два вида популярного мороженого из России попали под запрет в Беларуси

Кроме того, продавать в Беларуси запретили мороженое двухслойное молочное с ароматом черники и тутти-фрутти с фруктово-ягодным наполнителем «Черничный» в вафельном сахарном рожке от названного производителя. В данном мороженом также было частичное замещение молочного жира его заменителем в количестве 30,0%. Два вида мороженого запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.