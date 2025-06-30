Два вида популярного мороженого из России попали под запрет в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.
Сообщается, что под запретом оказалось мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном сахарном рожке. Его производителем является предприятие «Фабрика грез» (город Заволжье, Россия). Специалисты обнаружили, что массовая доля молочного жира в жировой фазе молочной части продукта составила 80,2%. Это говорит о частичном замещении молочного жира его заменителем в количестве 19,8%, что не допускается.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида российского мороженого. Фото: danger.gskp.by.
Кроме того, продавать в Беларуси запретили мороженое двухслойное молочное с ароматом черники и тутти-фрутти с фруктово-ягодным наполнителем «Черничный» в вафельном сахарном рожке от названного производителя. В данном мороженом также было частичное замещение молочного жира его заменителем в количестве 30,0%. Два вида мороженого запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.
Тем временем популярные замороженные блины из РФ «Сытый папа» запрещены к продаже в Беларуси.
Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный гель для стирки из Польши.
Кстати, российская замороженная пицца попала под запрет в Беларуси из-за своего состава.