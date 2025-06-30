Советник главы ДНР сообщил о серьезном уроне, который нанесли ВСУ по промышленности в регионе

«Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления “Покровское”. Это объекты, которые остались в Удачном», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС. Он добавил, что оба промышленных объекта были взорваны при отступлении украинских войск с занимаемых позиций.