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Советник главы ДНР сообщил о серьезном уроне, который нанесли ВСУ по промышленности в регионе

Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

ВСУ ударили по угольной шахте в ДНР на красноармейском направлении.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления “Покровское”. Это объекты, которые остались в Удачном», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС. Он добавил, что оба промышленных объекта были взорваны при отступлении украинских войск с занимаемых позиций.

Ранее Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения завершили подготовку к штурму южных окраин Красноармейска. По его словам, укрепленные рубежи ВСУ в этом районе серьезно ослаблены после недавних боев.