ВСУ ударили по угольной шахте в ДНР на красноармейском направлении.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления “Покровское”. Это объекты, которые остались в Удачном», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС. Он добавил, что оба промышленных объекта были взорваны при отступлении украинских войск с занимаемых позиций.
Ранее Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения завершили подготовку к штурму южных окраин Красноармейска. По его словам, укрепленные рубежи ВСУ в этом районе серьезно ослаблены после недавних боев.