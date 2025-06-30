МВД Беларуси обеспечит безопасность на «Славянском базаре»

Милиция будет работать в усиленном режиме. Под круглосуточной охраной — все места проживания участников и гостей фестиваля из четырех десятков стран. У Летнего амфитеатра установят контрольно-пропускные пункты. Отдельные удобные входы — для людей с ограниченными возможностями. В МВД заверяют: сделано все, чтобы форум прошел без неприятных происшествий.