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МВД Беларуси обеспечит безопасность на «Славянском базаре»

МВД Беларуси обеспечит безопасность на «Славянском базаре» в Витебске.

Источник: ОНТ

Милиция будет работать в усиленном режиме. Под круглосуточной охраной — все места проживания участников и гостей фестиваля из четырех десятков стран. У Летнего амфитеатра установят контрольно-пропускные пункты. Отдельные удобные входы — для людей с ограниченными возможностями. В МВД заверяют: сделано все, чтобы форум прошел без неприятных происшествий.

На помощь к витебской милиции прибудут и коллеги из других регионов. Дорожную безопасность в областном центре обеспечит, в том числе, спецподразделение ГАИ «Стрела».