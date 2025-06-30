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Омич развернул флаг города на вершине Эльбруса

На какой именно из вершин Эльбруса установлен флаг не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

Флаг Омска был установлен на вершине Эльбруса. Восхождение совершил руководитель студенческих отрядов Омской области Александр Черепанов. Информацию подтвердили в управлении молодёжной политики региона.

«Александр поднялся на одну из вершин Эльбруса и там развернул флаг Омска», — рассказали в ведомстве.

Флаг выполнен в стилистике привычного омичам — на оранжевом фоне написана уже полюбившаяся омичами фраза — Омск — город по имени Солнце.

Напомним, что в этом году Омск носит звание Молодежной столицы России — 2025. С 27 по 29 июня в городе проходили масштабные торжества, посвященные Дню молодежи.