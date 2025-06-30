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ВСУ атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в Удачном ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали инфраструктуру шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, речь идет о главном вентиляционном стволе и горно-обогатительной фабрике.

— Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления «Покровское». Это объекты, которые остались в Удачном, — цитирует Кимаковского ТАСС.

До этого ВСУ также уничтожили два вентиляционных ствола шахты, которые располагались в окрестностях Красноармейска..

21 июня стало известно, что в ходе боев в Днепропетровской области «и на еще одном участке» ВС РФ прорвались в населенном пункте Шевченко. По информации российских военкоров, российские бойцы уже заняли большую часть поселка Шевченко.

29 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ начали перебрасывать свои подразделения к населенным пунктам, которые были освобождены российской армией на этой неделе в Донецкой Народной Республике.