Циклон не спасет: 44-градусная жара накроет Казахстан

Очередной циклон надвигается на Казахстан Погодные условия в большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни будут формироваться под влиянием циклона и фронтальных разделов.
Согласно прогнозу синоптиков, 1 июля в западных и восточных областях, а 3 июля на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, местами с градом. В других регионах возможны кратковременные осадки с грозами. Без осадков сохранится погода преимущественно в центре, на юге и юго-востоке республики. Кроме того, в западных и южных областях Казахстана ожидается усиление ветра, местами с пыльными бурями.
Аномальная жара
В ближайшие дни на юго-востоке Казахстана столбики термометров поднимутся до +35…+39 градусов. В центральных регионах 2 и 3 июля воздух прогреется до +35…+38 градусов, а на юге — до +40…+44 градусов. На севере 3 июля также прогнозируется жара до +30…+35 градусов.
Ранее синоптики рассказали, что в понедельник, 30 июня, во многих регионах Казахстана прогнозируется дождь с грозами, лишь на юге ожидается погода без осадков.