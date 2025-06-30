Циклон не спасет: 44-градусная жара накроет Казахстан

Согласно прогнозу синоптиков, 1 июля в западных и восточных областях, а 3 июля на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, местами с градом. В других регионах возможны кратковременные осадки с грозами. Без осадков сохранится погода преимущественно в центре, на юге и юго-востоке республики. Кроме того, в западных и южных областях Казахстана ожидается усиление ветра, местами с пыльными бурями.