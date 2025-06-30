Протестующие в Сербии перекрыли дороги в 18 городах с требованием досрочных выборов

По последним данным, протестующие перекрыли 24 точки в Белграде, а также дороги в городах от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке, используя для этого мусорные контейнеры и другие подручные материалы. Сербские власти пока не прокомментировали ситуацию.