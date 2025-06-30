Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие в Сербии перекрыли дороги в 18 городах с требованием досрочных выборов

В Сербии протестующие заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Они требуют досрочных выборов в парламент. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в РИА Новости.

В Сербии протестующие заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Они требуют досрочных выборов в парламент. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в РИА Новости.

По последним данным, протестующие перекрыли 24 точки в Белграде, а также дороги в городах от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке, используя для этого мусорные контейнеры и другие подручные материалы. Сербские власти пока не прокомментировали ситуацию.

До этого протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных парламентских выборов. Участники протестов также выдвинули властям ультиматум, срок которого истек в 21:00 29 июня по местному времени, с требованием назначить дату голосования.

Кроме того, студенты и представители оппозиции потребовали ликвидации палаточного городка сторонников президента Александра Вучича, расположенного перед зданием парламента, передает агентство.

Демонстранты могут начать проявлять насилие, заявлял Александр Вучич. По его словам, правоохранители будут готовы к любому сценарию развития событий, в том числе смогут пресечь любые попытки устроить погромы.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше