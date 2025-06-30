Протестующие в Сербии перекрыли дороги в 18 городах с требованием досрочных выборов

В Сербии протестующие заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Они требуют досрочных выборов в парламент. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в РИА Новости.
По последним данным, протестующие перекрыли 24 точки в Белграде, а также дороги в городах от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке, используя для этого мусорные контейнеры и другие подручные материалы. Сербские власти пока не прокомментировали ситуацию.
До этого протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных парламентских выборов. Участники протестов также выдвинули властям ультиматум, срок которого истек в 21:00 29 июня по местному времени, с требованием назначить дату голосования.
Кроме того, студенты и представители оппозиции потребовали ликвидации палаточного городка сторонников президента Александра Вучича, расположенного перед зданием парламента, передает агентство.
Демонстранты могут начать проявлять насилие, заявлял Александр Вучич. По его словам, правоохранители будут готовы к любому сценарию развития событий, в том числе смогут пресечь любые попытки устроить погромы.