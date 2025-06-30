В России исчезнет почти треть таксопарков

«В группе риска — молодые автопредприятия, открывшиеся три года назад на волне спроса на такси. У них еще не накоплены внутренние резервы для существования в условиях высоких ставок лизинга», — рассказал руководитель таксопарка Multi taxi Василий Баранов «Известиям». Их техника быстро устаревает, а ресурсы для обновления отсутствуют. Кроме того, новые автомобили, преимущественно отечественного и китайского производства, требуют дорогостоящего ремонта уже через полтора года эксплуатации.