Защитник Гленн Бейл покинул самарские «Крылья Советов»

Голландец играл за «зелено-бело-синих» с августа 2021 года. Всего в его активе 108 встреч, семь голов, девять результативных передач, 24 желтые и три красные карточки.
Гленн Бейл переехал в Самарскую область из «Эммена». Также выступал за команду «Гронингена» до 21 года. В прошлом сезоне поучаствовал в 24 матчах (21 — в РПЛ, три — в Кубке), забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Нынешняя стоимость 29-летнего защитника — 1,5 млн евро.
«Гленн стал важной частью команды: надежным игроком, настоящим профессионалом и любимцем болельщиков. Выучил русский язык и старался говорить на нем с одноклубниками, полюбил нашу страну и город, с уважением относился к традициям», — объяснили представители волжан.
До этого писали, что самарцы пригласили на просмотр экс-футболиста КАМАЗа Ивана Козлова. Сейчас он — свободный агент.
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