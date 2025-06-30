Защитник Гленн Бейл покинул самарские «Крылья Советов»

Гленн Бейл переехал в Самарскую область из «Эммена». Также выступал за команду «Гронингена» до 21 года. В прошлом сезоне поучаствовал в 24 матчах (21 — в РПЛ, три — в Кубке), забил один мяч и отдал одну результативную передачу.