В Госдуме обратили внимание на рост цен на продукты: что предложили сделать

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» собираются представить на рассмотрение законопроект, предусматривающий уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары с действующих 10% до 5%. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.