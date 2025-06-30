В Госдуме обратили внимание на рост цен на продукты: что предложили сделать

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» собираются представить на рассмотрение законопроект, предусматривающий уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары с действующих 10% до 5%. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Как уточнил парламентарий, инициатива затронет мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты и ягоды, хлебобулочные изделия и крупы, морепродукты, а также детское питание.
«В условиях роста цен снижение НДС станет действенной мерой поддержки населения и позволит сделать основные продукты питания более доступными», — приводит РИА Новости слова депутата, который отметил, что сейчас в России происходит «нездоровый рост цен».
Законопроект собираются представить на рассмотрение Госдумы в понедельник, 30 июня.
В конце мая 2025 года правительство приняло решение освободить предприятия общественного питания с годовым доходом до 3 млрд рублей от уплаты налога на добавленную стоимость. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение об освобождении ряда предприятий общепита от НДС даст импульс развитию туристической сферы.