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Уфимские власти объяснили, почему в городе сносят торговые объекты

Глава Орджоникидзевского района Уфы объяснил снос торговых точек.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов прокомментировал ситуацию со сносом несанкционированных торговых объектов, вызвавшую вопросы у горожан.

На своей личной странице в социальных сетях чиновник заявил, многие из этих павильонов работали 10−15 лет и более, изначально имея законные основания для деятельности. Однако со временем у них истекли сроки разрешительных документов или закончился период аренды земельных участков, а владельцы не позаботились о продлении договоров с уполномоченными органами.

Перед сносом, подчеркивает Хамитов, предпринимателям всегда направляются предписания с десятидневным сроком для самостоятельного демонтажа объектов. Только при невыполнении этих требований комиссия вынуждена применять меры в соответствии с законом.

— Новые нормативные акты приняты для улучшения жизнедеятельности города в современных условиях, — отметил руководитель района.

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