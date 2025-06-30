Уфимские власти объяснили, почему в городе сносят торговые объекты

На своей личной странице в социальных сетях чиновник заявил, многие из этих павильонов работали 10−15 лет и более, изначально имея законные основания для деятельности. Однако со временем у них истекли сроки разрешительных документов или закончился период аренды земельных участков, а владельцы не позаботились о продлении договоров с уполномоченными органами.