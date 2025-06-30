Уфимские власти объяснили, почему в городе сносят торговые объекты

Глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Рустем Хамитов прокомментировал ситуацию со сносом несанкционированных торговых объектов, вызвавшую вопросы у горожан.
На своей личной странице в социальных сетях чиновник заявил, многие из этих павильонов работали 10−15 лет и более, изначально имея законные основания для деятельности. Однако со временем у них истекли сроки разрешительных документов или закончился период аренды земельных участков, а владельцы не позаботились о продлении договоров с уполномоченными органами.
Перед сносом, подчеркивает Хамитов, предпринимателям всегда направляются предписания с десятидневным сроком для самостоятельного демонтажа объектов. Только при невыполнении этих требований комиссия вынуждена применять меры в соответствии с законом.
— Новые нормативные акты приняты для улучшения жизнедеятельности города в современных условиях, — отметил руководитель района.
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