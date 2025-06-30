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Госстандарт запретил продавать в Беларуси детскую зубную пасту из России

Детская зубная паста из РФ попала под запрет продаж в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт запретил продавать в Беларуси детскую зубную пасту из России. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.

Речь идет про зубную детскую противокариесную зубную пасту от бренда «Альбадент», которая производится в Санкт-Петербурге. В ведомстве отметили, что производитель на упаковке написал про профилактические, противокариесные свойства данной пасты из-за содержания ионов фтора (массовая доля фторида — 0,05%). Однако из при проверке обнаружено не было. Указанную детскую пасту запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.

Тем временем два вида популярного мороженого из России попали под запрет в Беларуси.

Кстати, российская замороженная пицца попала под запрет в Беларуси из-за своего состава.

А еще Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный гель для стирки из Польши.