Госстандарт запретил продавать в Беларуси детскую зубную пасту из России

Речь идет про зубную детскую противокариесную зубную пасту от бренда «Альбадент», которая производится в Санкт-Петербурге. В ведомстве отметили, что производитель на упаковке написал про профилактические, противокариесные свойства данной пасты из-за содержания ионов фтора (массовая доля фторида — 0,05%). Однако из при проверке обнаружено не было. Указанную детскую пасту запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.