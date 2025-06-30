Меняется режим работы станции метро «Комендантский проспект»

С 30 июня по 29 августа по рабочим дням с 7:30 до 9:00 вход в вестибюль ограничен.
«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Просим заранее планировать маршрут поездок», — отмечается в сообщении.
29 июня, напомним, закрылась на реконструкцию станция метро «Парк Победы». В то же время на синей линии метро уже закрыта на реконструкцию станция «Фрунзенская», которая также расположена на Московском проспекте.