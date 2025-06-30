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Меняется режим работы станции метро «Комендантский проспект»

В связи с капитальным ремонтом эскалатора меняется режим работы вестибюля станции метро «Комендантский проспект» в Петербурге, сообщает телеграм-канал метрополитена.

С 30 июня по 29 августа по рабочим дням с 7:30 до 9:00 вход в вестибюль ограничен.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Просим заранее планировать маршрут поездок», — отмечается в сообщении.

29 июня, напомним, закрылась на реконструкцию станция метро «Парк Победы». В то же время на синей линии метро уже закрыта на реконструкцию станция «Фрунзенская», которая также расположена на Московском проспекте.