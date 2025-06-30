Стало известно о нарушениях на ЕГЭ и ОГЭ в Красноярском крае 2025

В числе нарушений у девятиклассников отмечено 47 случаев, наибольшее количество из которых произошло на ОГЭ по русскому языку, математике и географии. В то же время среди одиннадцатиклассников выявлено всего 19 нарушений, также связанных с экзаменами по русскому языку, математике и обществознанию, который является самым массовым среди ЕГЭ. Подробности о характере нарушений в министерстве не уточнили.