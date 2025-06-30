Стало известно о нарушениях на ЕГЭ и ОГЭ в Красноярском крае 2025

Министерство образования Красноярского края обнародовало данные о количестве нарушений, зафиксированных во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году.
В период основной волны экзаменов, проходившей с 22 мая по 16 июня, было зарегистрировано более 20 нарушений среди выпускников 9 и 11 классов.
В числе нарушений у девятиклассников отмечено 47 случаев, наибольшее количество из которых произошло на ОГЭ по русскому языку, математике и географии. В то же время среди одиннадцатиклассников выявлено всего 19 нарушений, также связанных с экзаменами по русскому языку, математике и обществознанию, который является самым массовым среди ЕГЭ. Подробности о характере нарушений в министерстве не уточнили.
Стоит отметить, что в этом году ЕГЭ сдавали 15,6 тысяч человек, из которых более 14 тысяч — выпускники текущего года. ОГЭ сдавали 35,2 тысячи девятиклассников. Для тех, кто не смог успешно сдать ЕГЭ, предусмотрены резервные дни — 3 и 4 июля, когда можно пересдать один предмет.
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