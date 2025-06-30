Карты, трассы, три фола: в Россию завезли Mario Kart World

В России спустя две недели после мирового релиза начались официальные продажи видеоигры Mario Kart World. Эта гоночная аркада из вселенной братьев Марио — не просто флагман новой консоли Switch 2, но, похоже, самая коммерчески успешная игра лета (и самая дорогая — тоже). За первые недели продаж она показала результаты, о которых другие компании могут только мечтать — в одной только Японии на физических носителях уже продано свыше 1 млн экземпляров, в США столько же. «Известия» отметили наличие в новинке русского языка и зафиксировали формирование нового тренда, когда базовая стоимость игры приближается к 9 тыс. рублей.
Чудесные гонки на виражах.
Серия Mario Kart насчитывала 190 млн проданных копий по данным на март 2025 года. Со дня на день ожидается, что Nintendo сообщит о совокупных продажах Mario Kart World во всех возможных форматах: бандл с приставкой, копия на картридже, копия в цифровом магазине eShop. По предварительным подсчетам, в июне продано по меньшей мере 3 млн копий в различных регионах, хотя на самом деле наверняка больше. Редакция обнаружила, что в России игра стала бестселлером на «Авито» по доступным историям завершенных сделок. Копия игры на обзор была представлена «Известиям» крупнейшим в РФ дистрибьютором видеоигр и консолей — компанией «Ачивка».
Как и предыдущие проекты франшизы, Mario Kart World — динамичная гонка на картинговых машинах с участием любимых персонажей из вселенной Super Mario: от Марио и Луиджи до принцессы Пич и Боузера. Однако разработчики расширили формат, добавив масштабный открытый мир и ряд инноваций, которые меняют представление о жанре.
Главная новинка — обширный открытый мир, разделенный на регионы: от живописных городов с башнями и знойных пустынь до живописных океанических побережий. Мир игры «дышит» благодаря динамической смене погоды и времени суток: гонщики могут соревноваться под проливным дождем, наслаждаться закатом над горами или бороздить сугробы в метель.
Исследуя карту, игроки открывают для себя закусочную «У Йоши», где заказывают еду для разблокировки эксклюзивных костюмов для персонажей — от классических комбинезонов до экстравагантных нарядов, вдохновленных мифологией или современной модой. Помимо этого, открытый мир полон секретов и побочных миссий: от поиска скрытых трасс до выполнения заданий для дополнительных наград, что делает прохождение еще более увлекательным.
Игра поддерживает мультиплеерный режим на 24 игрока — это рекорд для серии Mario Kart. Теперь гонщики могут сразиться за первое место на динамичных трассах с еще большим количеством оппонентов. Основными режимами прохождения стали «Гран-при» и «Тур на вылет». В первом игроки проходят серию из четырех заездов, перемещаясь между трассами по всему открытому миру, что добавляет стратегический элемент: нужно не только быстро ехать, но и правильно планировать маршрут. Второй режим предлагает длительные ралли с контрольными точками, где отстающие выбывают: это испытание на выносливость и тактику, где каждая ошибка может стоить победы.
Помимо новых трасс, в игре представлены версии классических маршрутов предыдущих частей франшизы, но переработанные с учетом современных технологий так, чтобы сохранить ностальгию и при этом порадовать новичков.
Среди ключевых инноваций — «заряженный прыжок», позволяющий игрокам преодолевать препятствия, скользить по электропроводам и уклоняться от атак соперников. Выполнив такой прыжок на стену, гонщик может скользить по ней, открывая новые тактические возможности: например, обогнать соперника или избежать летящего в его направлении предмета.
Не менее значимы и новые игровые предметы: «Монетная ракушка» осыпает противников потоком монет, которые можно собрать для получения бонусов; «Ледяной цветок» замораживает соперников, вынуждая их скользить по трассе; «Молот» летит по дуге и втыкается в дорогу, создавая препятствия; «Камек» ослабляет ближайших соперников, снижая их скорость.
Mario Kart World стала ярким событием в календаре релизов Nintendo. Но несмотря на сногсшибательные продажи и возникший в мире дефицит консолей Nintendo Switch 2, Mario Kart World — переоцененный проект. Будучи главным и, по сути, единственным систем-селлером Switch 2, игра представила минимальное количество инноваций и мало использовала функциональные особенности консоли. Даже для переизданий The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) была сделана поддержка достижений и внешнего приложения Nintendo Switch App.
Какие проблемы создала игра.
Запуск Nintendo Switch 2 обернулся разочарованием для фанатов таких серий, как Pokemon, Zelda, Metroid и Animal Crossing. Стартовая линейка консоли оказалась самой скудной в истории компании: всего две новинки — Mario Kart World и Nintendo Switch 2 Welcome Tour — и море переизданий, ремастеров и переупакованных игр прошлых лет. При этом даже платное «погружение» в функции Switch 2 через NS2WT (Welcome Tour) выглядит содержательнее, чем новая гонка, обещавшая революцию, но не оправдавшая ожиданий.
Но главная головная боль — Mario Kart World. Несмотря на статус флагмана стартовой линейки и великолепные цифры продаж, игра уже вызвала волну критики. Основные претензии — пустой, плохо раскрытый открытый мир, платный онлайн-режим и общая скудость новых механик. Но хуже всего то, что даже эта «новинка» перегнала по цене долгожданный Grand Theft Auto 6: базовая цифровая версия Mario Kart World стоит €80, физическая — €90. Гендиректор Nintendo of America Даг Боузер объяснил рост цены «объемом ценного контента», но пользователей это не убедило. Почему надо платить больше, никто так и не понял.
Сравнение с другими играми Nintendo лишь усугубляет ситуацию. Например, Donkey Kong Bananza, следующая большая новинка компании, которая выйдет в июле, оценивается на €10 дешевле. При этом старые проекты с поддержкой функций Switch 2 (как The Legend of Zelda: Breath of the Wild) теперь стоят как свежие блокбастеры — на €20 дороже версии для первого Switch, выпущенной восемь лет назад.
Но самое серьезное раздражение пользователей вызвали не цены, а ограничения, заложенные в Mario Kart World, и политика Nintendo вокруг Switch 2. Основные претензии сводятся к нескольким ключевым моментам.
Во-первых, физические картриджи с играми на Switch 2 оказались «пустышками»: чтобы запустить такую игру, нужно постоянное интернет-соединение, что делает их практически бесполезными без доступа к Сети.
Во-вторых, платные функции: чат GameChat и онлайн-режим в Mario Kart World требуют подписки на Nintendo Switch Online, а дополнительные возможности (например, расширенные костюмы или миссии) зачастую платные. То есть к уже заплаченным €90 придется раскошелиться еще на приличную сумму.
В-третьих, из-за системы виртуальных игровых карт пользователи не могут свободно передавать копии игр друзьям или членам семьи, как это было раньше. Тогда можно было купить несколько консолей и пользоваться на всех единым аккаунтом, играть в одну и ту же купленную игру. Nintendo решила, что хватит терять деньги и надо заставить каждого игрока платить отдельно.
Несмотря на критику, Mario Kart World продолжает продаваться по всему миру и остается шагом вперед для серии: графика, механики и динамика гонок улучшены, а открытый мир (пусть и сыроватый) добавляет новых вариантов прохождения. Однако все эти достоинства затмеваются жесткой монетизацией, которая превращает Switch 2 в платформу с «золотыми горами» контента, за который приходится платить всё больше.
Стоит напомнить, что когда-то Nintendo проиграло в борьбе с PlayStation, потому что игры на N64 были слишком дорогими. И сейчас Switch из самой демократичной приставки, где можно было, например, в любой момент менять регион, чтобы купить игру онлайн там, где это выгоднее всего, превратилась в одночасье в одну из самых жестких по отношению к геймерам. И что будет, когда первая эйфория от гонок Марио спадет, никто предсказывать не берется.