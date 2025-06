Карты, трассы, три фола: в Россию завезли Mario Kart World

Mario Kart World стала ярким событием в календаре релизов Nintendo. Но несмотря на сногсшибательные продажи и возникший в мире дефицит консолей Nintendo Switch 2, Mario Kart World — переоцененный проект. Будучи главным и, по сути, единственным систем-селлером Switch 2, игра представила минимальное количество инноваций и мало использовала функциональные особенности консоли. Даже для переизданий The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023) была сделана поддержка достижений и внешнего приложения Nintendo Switch App.