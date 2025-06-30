Карты, трассы, три фола: в Россию завезли Mario Kart World

Игра поддерживает мультиплеерный режим на 24 игрока — это рекорд для серии Mario Kart. Теперь гонщики могут сразиться за первое место на динамичных трассах с еще большим количеством оппонентов. Основными режимами прохождения стали «Гран-при» и «Тур на вылет». В первом игроки проходят серию из четырех заездов, перемещаясь между трассами по всему открытому миру, что добавляет стратегический элемент: нужно не только быстро ехать, но и правильно планировать маршрут. Второй режим предлагает длительные ралли с контрольными точками, где отстающие выбывают: это испытание на выносливость и тактику, где каждая ошибка может стоить победы.