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Тольяттинский «Акрон» попал в «группу смерти» в Кубке России по футболу

Так считает экс-игрок сборной, «Зенита» и «Крыльев» Владислав Радимов. По его мнению, каждый клуб там может выйти в следующую стадию.

Так считает экс-игрок сборной, «Зенита» и «Крыльев» Владислав Радимов. По его мнению, каждый клуб там может выйти в следующую стадию.

Напомним, «красно-черные» встретятся с московскими ЦСКА и «Локомотивом», а также калининградской «Балтикой». Последняя вернулась в РПЛ с первого места в Первой лиге.

«Группа D — “группа смерти”. Все имеют шансы на выход. Самая тяжелая», — приводит слова Владислава Радимова «Матч ТВ».

Недавно 36-летний форвард тольяттинцев Артем Дзюба дал совет молодым футболистам.

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