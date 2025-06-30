Будет очень жарко. Синоптики рассказали о погоде на неделе

По данным синоптиков, жара будет нарастать в течение всей недели. Самыми знойными днями на севере страны станут 2 и 3 июля, в пустынных районах — 3 и 4 июля, а в остальной части республики пик жары придётся на 4 и местами 5 июля. В эти дни температура по большей части территории поднимется до +40…+43 градусов, а на юге и в пустынных зонах местами достигнет +44…+46 градусов.