Будет очень жарко. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Сегодня по всей территории страны сохранится сухая и умеренно жаркая погода. Днём воздух прогреется до +34…+37 градусов, а на крайнем юге ожидается до +40…+41.
По данным синоптиков, жара будет нарастать в течение всей недели. Самыми знойными днями на севере страны станут 2 и 3 июля, в пустынных районах — 3 и 4 июля, а в остальной части республики пик жары придётся на 4 и местами 5 июля. В эти дни температура по большей части территории поднимется до +40…+43 градусов, а на юге и в пустынных зонах местами достигнет +44…+46 градусов.
Кроме того, ожидается усиление ветра. С 2 по 4 июля на севере и в пустынных районах скорость ветра составит 13−18 м/с с порывами до 20−25 м/с, а 5 июля порывы сильного ветра возможны и в других регионах страны. В отдельных районах прогнозируются пыльные поземки.
Ташкент
В столице ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 30 июня и 1 июля составит +35…+38 градусов,
Горожанам и жителям регионов рекомендуют соблюдать меры предосторожности: по возможности избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, носить головные уборы и пить больше воды.