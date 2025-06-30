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Будет очень жарко. Синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 30 июня). Жители Узбекистана могут готовиться к настоящей жаре — относительно прохладные дни заканчиваются, и температура начнёт быстро расти. Об этом сообщает Узгидромет в своём прогнозе на предстоящую неделю.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Vaib.Uz

Сегодня по всей территории страны сохранится сухая и умеренно жаркая погода. Днём воздух прогреется до +34…+37 градусов, а на крайнем юге ожидается до +40…+41.

По данным синоптиков, жара будет нарастать в течение всей недели. Самыми знойными днями на севере страны станут 2 и 3 июля, в пустынных районах — 3 и 4 июля, а в остальной части республики пик жары придётся на 4 и местами 5 июля. В эти дни температура по большей части территории поднимется до +40…+43 градусов, а на юге и в пустынных зонах местами достигнет +44…+46 градусов.

Кроме того, ожидается усиление ветра. С 2 по 4 июля на севере и в пустынных районах скорость ветра составит 13−18 м/с с порывами до 20−25 м/с, а 5 июля порывы сильного ветра возможны и в других регионах страны. В отдельных районах прогнозируются пыльные поземки.

Ташкент

В столице ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 30 июня и 1 июля составит +35…+38 градусов, 2—3 июля — +38…+40, а 4—5 июля жара усилится до +40…+43 градусов.

Горожанам и жителям регионов рекомендуют соблюдать меры предосторожности: по возможности избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы, носить головные уборы и пить больше воды.