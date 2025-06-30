В новых трамваях Краснодара будут открывать двери по запросу пассажира

Чтобы открыть дверь, пассажир должен нажать специальную кнопку. Рядом нанесут наклейки с инструкцией. Кроме того, в салоне будут звучать подсказки. А на медиаэкранах появятся специальные видеоролики о том, что двери открываются по запросу.