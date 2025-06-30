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В новых трамваях Краснодара будут открывать двери по запросу пассажира

Новые правила ввели в трамваях Краснодара в связи с жарой.

Источник: Комсомольская правда

В новых трамваях Краснодара будут открывать двери не автоматически, а по запросу пассажира. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

«Нововведение касается современных моделей с кондиционером — так в салоне лучше сохраняется прохлада в жару», — объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Чтобы открыть дверь, пассажир должен нажать специальную кнопку. Рядом нанесут наклейки с инструкцией. Кроме того, в салоне будут звучать подсказки. А на медиаэкранах появятся специальные видеоролики о том, что двери открываются по запросу.