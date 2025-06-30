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В Екатеринбурге изменятся маршруты пяти автобусов из-за ремонта дороги

В Екатеринбурге изменятся маршруты пяти автобусов из-за ремонта на Светлореченской.

Источник: Комсомольская правда

С 28 с 00:00 по 30 июня до 05:00 в Екатеринбурге временно изменятся маршруты движения пяти автобусных маршрутов. Это связано с ремонтными работами на участке улицы Светлореченской от дома № 10 по улице Соболева до Клеверного переулка. Об этом сообщили в городской мэрии.

Изменена схема движения автобусных маршрутов № 24, 85, 63, 48 и 42.

На период работ автобусы будут пущены по объездным маршрутам через соседние улицы. Автобус № 85 последует через Крауля, Викулова, Начдива Васильева, Репина. Затем по Объездной дороге, Вильгельма де Геннина, Краснолесья, Тенистой.

Автобус № 24 направится через Осоковую, Ручейную, Суходольскую, Тенистую, Краснолесья, Вильгельма де Геннина. Обратно поедет по Объездной дороге, Светлореченской, Репина, Викулова, Крауля.

Автобус № 63 начнет движение через Объездную дорогу, Вильгельма де Геннина. Затем последует по Краснолесья, Тенистой, Суходольской, Евгения Савкова.

Автобус № 42 проедет через Объездную, Вильгельма де Геннина, а затем по Академика Сахарова, Хрустальногорской, Суходольской.

Автобус № 48 пройдет по Удельной, Суходольской, Тенистой. Далее по Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Объездной.

Отмечается, что это уже второе масштабное изменение маршрутов в июне — ранее власти предупреждали о предстоящем ремонте трамвайных путей в центре города, который потребует корректировки движения с 5 июля.

Автобусы будут следовать по временным схемам, объезжая ремонтируемый участок через соседние улицы. Подробные маршруты можно уточнить на официальном сайте городской администрации или в мобильных приложениях для навигации.