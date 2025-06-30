В Екатеринбурге изменятся маршруты пяти автобусов из-за ремонта дороги

С 28 с 00:00 по 30 июня до 05:00 в Екатеринбурге временно изменятся маршруты движения пяти автобусных маршрутов. Это связано с ремонтными работами на участке улицы Светлореченской от дома № 10 по улице Соболева до Клеверного переулка. Об этом сообщили в городской мэрии.