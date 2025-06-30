Профсоюз сказал белорусам, может ли наниматель заставить делить отпуск на части

Главный правовой инспектор труда Минской городской организации профсоюза работников госучреждений Марина Змитрович уточнила, что решение, связанное с разделением трудового отпуска на части, не может быть принято в одностороннем порядке с нанимателем, а только по соглашению с сотрудником. Это предусмотрено частью 1 статьи 174 Трудового кодекса.