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Профсоюз сказал белорусам, может ли наниматель заставить делить отпуск на части

В Беларуси профсоюз объяснил, надо ли делить отпуск на части, если так требует работодатель.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюз сказал белорусам, может ли наниматель заставить делить отпуск на части. Подробности обнародовали в пресс-службе Минского городского объединения профсоюзов.

Главный правовой инспектор труда Минской городской организации профсоюза работников госучреждений Марина Змитрович уточнила, что решение, связанное с разделением трудового отпуска на части, не может быть принято в одностороннем порядке с нанимателем, а только по соглашению с сотрудником. Это предусмотрено частью 1 статьи 174 Трудового кодекса.

Тем временем Минтруда сказало, можно ли оформить отпуск с выходного дня в Беларуси.

Ранее мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 июля 2025 года: бюджетникам поднимут зарплаты, подорожают кредиты, новшества по выплатам пенсий и пособий, обязательное сканирование маркировки на кассе.

Кстати, профсоюз помог уволившемуся с работы белорусу получить невыплаченную матпомощь.