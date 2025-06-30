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Форвард «Акрона» Дзюба назвал двух лучших тренеров минувшего сезона Премьер-лиги

36-летний нападающий «молодых и звонких» рассказал, кто из наставников качественно выполнил свою работу в прошедшем чемпионате.

Источник: МК.RU Самара

36-летний нападающий «молодых и звонких» рассказал, кто из наставников качественно выполнил свою работу в прошедшем чемпионате.

Артем Дзюба подчеркнул: в его список лучших тренеров вошли Мурад Мусаев из «Краснодара» и Заур Тедеев, с которым работает в тольяттинском «Акроне» с осени прошлого года.

Сам форвард в минувшем розыгрыше РПЛ стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также забил за волжан десять голов и выдал семь ассистов в 24 встречах (22 — в Премьер-лиге, еще две — в Кубке).

«Говорят, лучший тренер сезона — Мусаев. Но для меня либо он, либо Тедеев. Я бы очень долго думал, кого из них выбрать. Тедеев проделал более тяжелую работу, но и Мусаев заслужил, он чемпион», — сказал Артем «Матч ТВ».

Недавно стало известно, что «Акрон» попал в «группу смерти» в Кубке. По крайней мере, так считает экс-футболист сборной России, петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов» Владислав Радимов.

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