Форвард «Акрона» Дзюба назвал двух лучших тренеров минувшего сезона Премьер-лиги

36-летний нападающий «молодых и звонких» рассказал, кто из наставников качественно выполнил свою работу в прошедшем чемпионате.
Артем Дзюба подчеркнул: в его список лучших тренеров вошли Мурад Мусаев из «Краснодара» и Заур Тедеев, с которым работает в тольяттинском «Акроне» с осени прошлого года.
Сам форвард в минувшем розыгрыше РПЛ стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также забил за волжан десять голов и выдал семь ассистов в 24 встречах (22 — в Премьер-лиге, еще две — в Кубке).
«Говорят, лучший тренер сезона — Мусаев. Но для меня либо он, либо Тедеев. Я бы очень долго думал, кого из них выбрать. Тедеев проделал более тяжелую работу, но и Мусаев заслужил, он чемпион», — сказал Артем «Матч ТВ».
Недавно стало известно, что «Акрон» попал в «группу смерти» в Кубке. По крайней мере, так считает экс-футболист сборной России, петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов» Владислав Радимов.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.