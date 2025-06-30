Вернется ли жара в Самарскую область в июле 2025: прогноз на 2 недели с 30 июня

Согласно прогнозу Gismeteo, погода в Самаре в начале июля 2025 года ожидается прохладной и дождливой. Рассказываем, какая температура в Самаре ожидается в первые две недели месяца и когда стоит ждать потепления.
Подробный прогноз погоды в Самаре на июль 2025.
Первая половина июля (30 июня — 13 июля):
Температура днем: +18…+23°C;
Температура ночью: +13…+16°C;
Осадки: частые дожди, 80% влажность;
Солнечная активность: редкие прояснения.
Характерная погода в Самарской области в этот период будет обусловлена циклонической активностью. Метеорологи отмечают, что такие показатели на 5−7 градусов ниже нормы для этого времени года.
После 14 июля:
Температура: повышение до +23…+26°C;
Осадки: уменьшение количества дождей;
Солнечных дней: станет больше.
Как погода в июле повлияет на жизнь города:
Для дачников: высокая влажность может спровоцировать грибковые заболевания растений;
Для туристов: неблагоприятные условия для пляжного отдыха;
Для здоровья: перепады температур требуют внимания к выбору одежды.
Рекомендации жителям:
Иметь при себе зонт и дождевик;
Следить за прогнозом погоды на ближайшие дни;
Людям с метеозависимостью быть осторожными при перепадах давления.
Важно: Долгосрочный прогноз погоды может корректироваться. Актуальную информацию смотрите на официальных сайтах Приволжского УГМС и Gismeteo.
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