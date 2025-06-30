Карантин из-за амброзии ввели в третьем по счету районе Ростовской области

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Под наблюдением оказался очаг в Большекирсановском сельском поселении площадью 88,9 га. Теперь в зоне фитосанитарного контроля запрещено выращивать семена и пасти скот. Собственнику участка направили предупреждение с требованием вовремя избавляться от сорняков.
К слову, это уже третий случай карантина из-за амброзии в Ростовской области, ранее ограничения ввели в Миллеровском и Аксайском районах.
Напомним, амброзия вытесняет культурные растения и снижает плодородие почв, она устойчива к засухе, скашиванию и даже затоплению. Если карантинное растение или его семена находят в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах), ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.
Подпишись на нас в Telegram.