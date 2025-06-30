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В Омске на полмесяца закроют улицу на Левом берегу

На участке будут проводиться работы по укладке теплотрассы.

Источник: Om1 Омск

С 11 по 28 июля на омском Левобережье будет временно закрыта улица Волгоградская, где будут проводиться работы по укладке новой теплотрассы. Участок дороги находится в районе микрорайона Зелёная Река.

Для того, чтобы не создавать значительных неудобств для автотранспорта, на время работ предусмотрен объезд по специально подготовленной дороге из плит, на которой будут организованы четыре полосы для движения.

По завершении работ коммунальщики из ТГК-11 должны восстановить асфальт, соблюдая все нормы качества.