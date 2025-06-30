В Иркутске создали научно-исследовательский институт биологии озера Байкал

В Иркутском государственном университете появился научно-исследовательский институт биологии озера Байкал. ИГУ реформировал свою структуру в области биологических исследований и образования, приняв важное решение на Ученом совете. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на сообщение директора НИИ биологии озера Байкал Максима Тимофеева.