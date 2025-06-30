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В Иркутске создали научно-исследовательский институт биологии озера Байкал

Это изменение позволит изучить и мониторить озеро Байкал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском государственном университете появился научно-исследовательский институт биологии озера Байкал. ИГУ реформировал свою структуру в области биологических исследований и образования, приняв важное решение на Ученом совете. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на сообщение директора НИИ биологии озера Байкал Максима Тимофеева.

— Теперь биолого-почвенный факультет ИГУ реорганизован в (учебный) «Институт биологических наук», а наш НИИ биологии ИГУ сменил название на более специализированное — «Научно-исследовательский институт биологии озера Байкал», — сообщает директор НИИ биологии озера Байкал Максим Тимофеев.

Институт биологических наук продолжит подготовку студентов и расширит свою исследовательскую деятельность, охватывая широкий спектр биологических дисциплин, включая биоорганическую химию и почвоведение. Это изменение позволит изучить и мониторить озеро Байкал, а также разработать и внедрить био- и эко-технологии.