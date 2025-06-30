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Специалисты подсчитали, когда в Омске заканчивается картошка

Три месяца в году город живёт на привозных клубнях.

Источник: Om1 Омск

Омская область чуть более чем полностью обеспечивает себя картофелем. Как рассказали порталу Om1 Омск в региональном министерстве сельского хозяйства, местные производители закрывают потребности населения на 110,1%.

Однако без импорта мы обойтись всё-таки не можем. Причина — в том, что вечно хранить выращенный картофель нельзя. Поэтому последний осенний урожай заканчивается каждый год примерно к концу апреля, после чего три месяца — с мая по июль — регион вынужден импортировать картошку. Этим объясняются колебания цен, которые к августу с появлением новых партий местной картошки начинают снижаться.