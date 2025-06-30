Во Владивостоке заметили «трёхсотку с мигалкой»: в полиция пояснили, когда уступать дорогу

В пригороде Владивостока и в самом городе в последнее время нередко замечают Toyota Land Cruiser 300 с включенной звуковой сиреной и световыми сигналами, но без опознавательной раскраски авто. Горожане в сети резонно задаются вопросами — уступать дорогу машине или не обращать внимание на чью-то собственную инициативу. Отвечая на вопрос, в полиции Приморья корр. ИА PrimaMedia напомнили, когда нужно пропускать транспортные средства с маячками и сиреной.