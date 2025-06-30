Во Владивостоке заметили «трёхсотку с мигалкой»: в полиция пояснили, когда уступать дорогу

В пригороде Владивостока и в самом городе в последнее время нередко замечают Toyota Land Cruiser 300 с включенной звуковой сиреной и световыми сигналами, но без опознавательной раскраски авто. Горожане в сети резонно задаются вопросами — уступать дорогу машине или не обращать внимание на чью-то собственную инициативу. Отвечая на вопрос, в полиции Приморья корр. ИА PrimaMedia напомнили, когда нужно пропускать транспортные средства с маячками и сиреной.
Правительство РФ поддержало законопроект об ужесточении наказаний за непропуск спецтранспорта с работающими маячками красного и синего цвета. Поэтому в скором времени такое нарушение может закончиться даже лишением прав. На этом фоне водители Владивостока задаются вопросами: имеет ли преимущество замеченный на дорогах Toyota Land Cruiser 300 с синей «мигалкой» и соответствующим звуком или это чья-то самовольная установка.
В полиции Владивостока в ответ на вопрос об этом авто предложили ознакомиться с информационным сообщением Управления Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю. Там сообщается, что устанавливать устройства для подачи световых и звуковых сигналов без нанесения при этом цветографических схем на транспорт разрешается после письменного обращения руководителей госорганов в ГУОБДД МВД России. Разрешения даёт начальник ГУОБДД МВД России или его заместитель.
«Выдача разрешения осуществляется должностным лицом ЦСН БДД МВД России путем проставления в графе “Особые отметки” внутренней части свидетельства о регистрации транспортного средства отметки “Разрешены световой синий, звуковой спецсигналы” с указанием даты выдачи и срока действия разрешения. Указанные записи заверяются подписью начальника ЦСН БДД МВД России или его заместителя и печатью установленного образца», — объяснили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Там также напомнили, что, согласно пункту 3.2 Правил дорожного движения, при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
Следуя логике, заинтересовавшая горожан машина пользуется преимуществом на законных основаниях, и уступать ей дорогу при условии включённых маячка и спецсигнала — обязательно для водителей.