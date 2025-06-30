Опрос: получит ли Дональд Трамп Нобелевскую премию мира?

По словам Картера, Трамп сыграл важную историческую роль, помог предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, а также не допустил получения Ираном ядерного оружия. В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном. По словам президента США, после двадцатидневной войны обе стороны согласились на полную остановку боевых действий.