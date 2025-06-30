Опрос: получит ли Дональд Трамп Нобелевскую премию мира?

Американский конгрессмен-республиканец Бадди Картер направил в Нобелевский комитет предложение выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Основанием стала его роль в посредничестве между Израилем и Ираном во время недавнего военного обострения.
По словам Картера, Трамп сыграл важную историческую роль, помог предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, а также не допустил получения Ираном ядерного оружия. В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном. По словам президента США, после двадцатидневной войны обе стороны согласились на полную остановку боевых действий.
Несколькими днями ранее кандидатура Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии также была выдвинута правительством Пакистана за посредничество в решении военного конфликта с Индией.
Кандидатура Трампа уже выдвигалась на Нобелевскую премию мира в предыдущие годы, и он сам неоднократно заявлял, что заслуживает награды, но сомневается в ее получении.