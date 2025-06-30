В Новосибирской области ремонтируют трассу к границе с Казахстаном

В Новосибирской области стартовал масштабный ремонт автомобильной трассы, ведущей к казахстанской границе. Общая протяжённость участков, которые планируется привести в нормативное состояние, превысит 50 километров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса по Новосибирской области.
Наибольший объём работ запланирован в Кочковском районе, где будет отремонтировано 18 километров дорожного полотна.
По данным регионального министерства транспорта, трасса играет важную роль в экономике и логистике региона, а также обеспечивает безопасность пассажирских перевозок. По этой дороге курсируют школьные автобусы и общественный транспорт.