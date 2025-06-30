В Самарской области завершилась «Гонка героев» с участием 3000 человек

В Самарской области состоялась «Гонка героев» старт по пересеченной местности с 25 препятствиями, включая стены, рукоходы и водные преграды. Мероприятие прошло на «Ассет Арене» в Красноярском районе и включало всероссийские соревнования, чемпионат Самары и Самарской области по гонкам с препятствиями, массовый и командный старты для любителей.
Участников приветствовали вице-губернатор Дмитрий Яковлев, министр спорта Лидия Рогожинская и глава Красноярского района Юрий Горяинов.
Первыми трассу опробовали профессионалы, преодолевшие более 10 000 метров дистанции. Победителями среди мужчин стали Айнур Ахметнабиев (Республика Татарстан), Роман Эминов и Святослав Канаев (Воронежская область).
Среди женщин лучшими были Нубар Гиносян (Республика Марий Эл), Ангелина Переславцева и Дина Перепелицына (Воронежская область). Чемпионами Самарской области стали Владимир Семенченко и Юлия Миннахметова, чемпионат Самары выиграли Ирина Лапун и Алмаз Кулуев.
После профессионалов стартовали любители, преодолевшие 7,5 км с теми же препятствиями. Среди участников были представители разных городов и районов Самарской области, корпоративные команды, а также команда «Школа героев» ветераны СВО, учащиеся и выпускники проекта, инициированного губернатором Вячеславом Федорищевым.
«Гонка героев» в Самаре проходит с 2016 года, и с каждым годом количество участников растет. В этом году мероприятие собрало более 3000 человек. Проведение подобных мероприятий способствует популяризации спорта и вовлечению населения в занятия физкультурой.
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