На Енисее пройдет традиционный парад судов

4 июля в 12 часов в акватории Енисея выстроятся теплоходы, украшенные флагами расцвечивания, а на набережной состоится торжественный митинг и праздничный концерт.
В мероприятии примут участие чиновники города и края, руководители предприятий Енисейского речного бассейна и другие. Они поздравят работников и ветеранов отрасли с Днём речника, совершат на теплоходе обход флота, поприветствовав экипажи судов, стоящих в парадном строю. Для зрителей мероприятия выступят городские творческие коллективы, а для детей будут организованы тематические игровые локации.
Напомним, День работников морского и речного флота в России отмечают в первое воскресенье июля.