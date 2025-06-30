На Енисее пройдет традиционный парад судов

В мероприятии примут участие чиновники города и края, руководители предприятий Енисейского речного бассейна и другие. Они поздравят работников и ветеранов отрасли с Днём речника, совершат на теплоходе обход флота, поприветствовав экипажи судов, стоящих в парадном строю. Для зрителей мероприятия выступят городские творческие коллективы, а для детей будут организованы тематические игровые локации.