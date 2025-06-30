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На Енисее пройдет традиционный парад судов

4 июля на набережной Енисея Красноярск отпразднует День работников морского и речного флота.

Источник: Комсомольская правда

4 июля в 12 часов в акватории Енисея выстроятся теплоходы, украшенные флагами расцвечивания, а на набережной состоится торжественный митинг и праздничный концерт.

В мероприятии примут участие чиновники города и края, руководители предприятий Енисейского речного бассейна и другие. Они поздравят работников и ветеранов отрасли с Днём речника, совершат на теплоходе обход флота, поприветствовав экипажи судов, стоящих в парадном строю. Для зрителей мероприятия выступят городские творческие коллективы, а для детей будут организованы тематические игровые локации.

Напомним, День работников морского и речного флота в России отмечают в первое воскресенье июля.