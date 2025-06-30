В Березниках началось строительство межшкольных стадионов

На площадке возле березниковской школы № 14 началась подготовка основания для стадиона. Здесь будет уложено искусственное покрытие, появятся беговые дорожки и игровые пространства. В ближайшее время начнется укладка искусственного газона и на стадионе у школы № 11.
По данным краевого минспорта, обустройство межшкольных стадионов полным ходом идет в Менделеево, поселке Яйва, Гремячинске. На всех площадках работы будут завершены к началу учебного года. Из краевого бюджета территории получили на новые спортивные объекты порядка 100 млн рублей.