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«Рулите!»: у трех районов Башкирии сменились руководители

Глава Башкирии анонсировал кадровые перестановки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 июня, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой рассказал о ряде новых кадровых назначений.

Павел Трапезников покинул пост главы Мишкинского района и стал временно исполняющим обязанности руководителя Бирского района.

— Павел Владимирович, спасибо вам за эффективную работу в качестве главы Мишкинского района. Желаем успехов, — заявил Хабиров.

Айдар Абдуллин назначен по контракту главой администрации Дуванского района, а исполняющей обязанности руководителя Мишкинского района стала Лариса Александрова.

— Лариса Геннадьевна, рулите! — сказал глава Башкирии.

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