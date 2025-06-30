«Рулите!»: у трех районов Башкирии сменились руководители

Сегодня, 30 июня, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой рассказал о ряде новых кадровых назначений.
Павел Трапезников покинул пост главы Мишкинского района и стал временно исполняющим обязанности руководителя Бирского района.
— Павел Владимирович, спасибо вам за эффективную работу в качестве главы Мишкинского района. Желаем успехов, — заявил Хабиров.
Айдар Абдуллин назначен по контракту главой администрации Дуванского района, а исполняющей обязанности руководителя Мишкинского района стала Лариса Александрова.
— Лариса Геннадьевна, рулите! — сказал глава Башкирии.
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