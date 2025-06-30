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В Казани более двухсот подростков трудоустроили на летние каникулы

В Казани в этом году временную работу на период летних каникул получили 208 подростков. Об этом сообщил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин на деловом понедельнике.

«Летние каникулы — традиционный период, когда школьники активно ищут временную работу. В эту горячую пору содействие занятости несовершеннолетних становится одним из актуальных направлений в работе службы занятости», — отметил он.

Всего с работодателями заключили более 30 договоров о временном трудоустройстве несовершеннолетних. Среди предприятий, где работают школьники: аквапарк «Сувар», отель «Ривьера», Казанский электромеханический завод, заводы «Казанькомпрессормаш», «Элекон» и другие.

По словам Муллина, в 2025 году из бюджета республики выделили около 12 млн рублей на материальную поддержку подростков при трудоустройстве через Центр занятости. Планируется, что в течение года временную работу смогут получить еще около 4 тыс. детей.