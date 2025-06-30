Разработано соединение для усиления действия антибиотика при раке шейки матки

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские ученые в Новосибирске разработали и запатентовали соединение на основе вещества из корня солодки, усиливающее накопление в опухолевых клетках антибиотика доксорубицина для борьбы с лекарственной устойчивостью при раке шейки матки. Это следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Авторы разработки отмечают, что множественная лекарственная устойчивость характерна для широкого ряда онкологических заболеваний и приводит к снижению эффективности химиотерапии. Для борьбы с ней необходимо подавить белок P-гликопротеин, который снижает всасываемость лекарственных веществ в ЖКТ.
«Задачей настоящего изобретения является расширение структурного ряда соединений, блокирующих насосную функцию P-гликопротеина и усиливающих чувствительность опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам», — говорится в сообщении.
Над изобретением работали ученые из Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ) СО РАН и Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН. В основе соединения — метаболит, который выделяется из корня солодки — глицирретовая кислота. Испытания средства проводились на культуре клеток.
«Предлагаемое соединение усиливает чувствительность опухолевых клеток к действию доксорубицина, увеличивая уровень его внутриклеточного накопления в результате блокировки насосной функции P-гликопротеина. [Оно] может быть использовано для разработки лекарственных препаратов, применимых в клинической медицине», — отмечают авторы патента.
Рак шейки матки — это злокачественная опухоль нижней части матки. Такие новообразования бесконтрольно увеличиваются, разрушают окружающие ткани и поражают органы, расположенные далеко от основного очага заболевания. Основная причина рака шейки матки — инфицирование вирусами папилломы человека 16-го и 18-го типа. Вирус внедряется в ДНК клеток, в результате они мутируют и начинают активно делиться. Для лечения онкозаболевания применяются лучевая, таргетная и химиотерапия, а также хирургическое вмешательство.