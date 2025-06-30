Разработано соединение для усиления действия антибиотика при раке шейки матки

Рак шейки матки — это злокачественная опухоль нижней части матки. Такие новообразования бесконтрольно увеличиваются, разрушают окружающие ткани и поражают органы, расположенные далеко от основного очага заболевания. Основная причина рака шейки матки — инфицирование вирусами папилломы человека 16-го и 18-го типа. Вирус внедряется в ДНК клеток, в результате они мутируют и начинают активно делиться. Для лечения онкозаболевания применяются лучевая, таргетная и химиотерапия, а также хирургическое вмешательство.