КЖД: Решений о демонтаже двухъярусного моста в Калининграде не существует

В апреле губернатор Алексей Беспрозванных обещал обсудить судьбу двухъярусного моста с профессиональным сообществом. «Нужно посмотреть, будет ли он архитектурно вписываться, его назначение. Понятно, что он старый. И здесь обязательно посмотрим вместе с архитектурным сообществом. Просто вы сегодня видели, как красиво вписывается [новый] мост в архитектуру нашего города. И если будет стоять старый мост — по моему мнению, пока что я вижу, что он туда не вписывается. Но будем обсуждать», — говорил он.