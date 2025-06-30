КЖД: Решений о демонтаже двухъярусного моста в Калининграде не существует

«Российские железные дороги» не принимали решение о сносе двухъярусного моста. Об этом в ответе на информационный запрос Калининград.Ru сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.
Решений о демонтаже двухъярусного моста не существует. В настоящее время ОАО «РЖД» проводится работа по изучению возможностей по его приспособлению к современному использованию, — говорится в ответе Першина.
По его словам, до октября 2025 года будущий подрядчик должен провести комплексные обследования объекта и представить варианты его использования. Эскизную концепцию будут обсуждать со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе администрацией Калининграда и службой госохраны памятников, а также на общественных слушаниях. После этого начнётся разработка проекта по приспособлению двухъярусного моста к современному использованию.
Ранее ООО «РЖДСтрой-Проект» объявило торги по выбору подрядчика для подготовки документации для сохранения объекта культурного наследия. В техническом задании перед проектировщиком ставится задача предусмотреть этап «комплекса работ по демонтажу конструкций мостового перехода». К современному использованию планируют приспособить башню пульта управления на улице Портовой.
В администрации Калининграда сообщили, что не прописывали в задании на проектирование демонтажные работы. По словам начальника управления охраны объектов культурного наследия Константина Золошкова, снос моста сейчас невозможен, поскольку он признан памятником.
Власти рассматривают три варианта решений. Первый предполагает сохранение путепровода — например, в качестве пешеходного. Второй подразумевает музеефикацию и перенос объекта в другое место. Третий — исключение моста из реестра памятников и демонтаж.
В апреле губернатор Алексей Беспрозванных обещал обсудить судьбу двухъярусного моста с профессиональным сообществом. «Нужно посмотреть, будет ли он архитектурно вписываться, его назначение. Понятно, что он старый. И здесь обязательно посмотрим вместе с архитектурным сообществом. Просто вы сегодня видели, как красиво вписывается [новый] мост в архитектуру нашего города. И если будет стоять старый мост — по моему мнению, пока что я вижу, что он туда не вписывается. Но будем обсуждать», — говорил он.
В 2018 году стало известно, что вместо двухъярусного построят два новых моста через Преголю. Существующий объект хотели демонтировать, а его элементы — перенести на набережную и сделать частью Музея Мирового океана. Однако некоторые местные жители выступили против сноса. В 2022 году в региональном правительстве решили сохранить сооружение. Позднее вице-премьер Александр Рольбинов говорил, что часть объекта всё же придётся демонтировать.
Двухъярусный мост построили в 1926 году. Изначально его оснастили горизонтальным механизмом, который обеспечивал поворот средней части на 90 градусов за три минуты. В 1945 году путепровод взорвали отступающие немецкие войска. В 1949-м его восстановили, а поворотный механизм заменили подъёмным. Сооружение является объектом культурного наследия местного значения.