Могилу великого молдавского композитора Евгения Доги привели в порядок: Нельзя место упокоения превращать в помойку

После шквала критики в социальных сетях о том, что могила композитора Евгения Доги на Армянском кладбище Кишинева неопрятна и заброшена, погост привели в порядок.
Смотрите: было и стало.
Интересно, что родню композитора пытались оправдать: мол, в первые 40 дней после смерти человека на его могиле ничего нельзя делать.
Если честно, слышим о таком впервые, но в любом случае превращать место упокоения в помойку — тоже не дело.
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