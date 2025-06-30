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Могилу великого молдавского композитора Евгения Доги привели в порядок: Нельзя место упокоения превращать в помойку

После шквала критики в социальных сетях о том, что могила композитора Евгения Доги на Армянском кладбище Кишинева неопрятна и заброшена, погост привели в порядок.

Источник: Комсомольская правда

После шквала критики в социальных сетях о том, что могила композитора Евгения Доги на Армянском кладбище Кишинева неопрятна и заброшена, погост привели в порядок.

Смотрите: было и стало.

Интересно, что родню композитора пытались оправдать: мол, в первые 40 дней после смерти человека на его могиле ничего нельзя делать.

Если честно, слышим о таком впервые, но в любом случае превращать место упокоения в помойку — тоже не дело.

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