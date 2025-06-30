Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре резко подешевели арбузы до 59 рублей за килограмм в июле 2025 года

В Самаре зафиксировано снижение цен на арбузы до 59 рублей за килограмм.

В Самаре зафиксировано снижение цен на арбузы до 59 рублей за килограмм. Основной объем поставок приходится на импортные партии из Турции, однако на рынках уже появилась продукция из Дагестана.

Ключевые данные:

Текущая цена: 59 ₽/кг (в крупных торговых сетях);

Основные страны-поставщики: Турция, Дагестан (Россия);

Ожидаемый урожай Астраханской области: первая партия — во второй половине июля.

Рынок бахчевых в России:

Астраханская область, крупнейший производитель арбузов в стране, в 2024 году собрала 275 тыс. тонн ягоды — это в 9 раз больше, чем объем импорта из Ирана. К августу, с поступлением урожая из Дагестана, Краснодарского края и Чечни, ожидается дальнейшее снижение цен.

Перспективы:

Импортозамещение: российские арбузы постепенно вытесняют зарубежные поставки благодаря конкурентной цене.

Сезонный фактор: массовый сбор урожая традиционно начинается с середины лета.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.