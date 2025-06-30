В Самаре резко подешевели арбузы до 59 рублей за килограмм в июле 2025 года

В Самаре зафиксировано снижение цен на арбузы до 59 рублей за килограмм. Основной объем поставок приходится на импортные партии из Турции, однако на рынках уже появилась продукция из Дагестана.
Ключевые данные:
Текущая цена: 59 ₽/кг (в крупных торговых сетях);
Основные страны-поставщики: Турция, Дагестан (Россия);
Ожидаемый урожай Астраханской области: первая партия — во второй половине июля.
Рынок бахчевых в России:
Астраханская область, крупнейший производитель арбузов в стране, в 2024 году собрала 275 тыс. тонн ягоды — это в 9 раз больше, чем объем импорта из Ирана. К августу, с поступлением урожая из Дагестана, Краснодарского края и Чечни, ожидается дальнейшее снижение цен.
Перспективы:
Импортозамещение: российские арбузы постепенно вытесняют зарубежные поставки благодаря конкурентной цене.
Сезонный фактор: массовый сбор урожая традиционно начинается с середины лета.
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