В Самаре резко подешевели арбузы до 59 рублей за килограмм в июле 2025 года

Астраханская область, крупнейший производитель арбузов в стране, в 2024 году собрала 275 тыс. тонн ягоды — это в 9 раз больше, чем объем импорта из Ирана. К августу, с поступлением урожая из Дагестана, Краснодарского края и Чечни, ожидается дальнейшее снижение цен.