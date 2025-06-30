«Всё в безобразном состоянии»: в Красноярске проверили торговый центр «МАВИ»

Руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров встретился с владельцами здания после многочисленных жалоб от горожан.
В мэрии сообщили, что красноярцы неоднократно писали им о том, что торговый центр находится в неудовлетворительном состоянии, и просили принять меры:
«Территория торгового центра не благоустраивается. Центральный вход закрыт под предлогом ремонта, но ремонт никакой не осуществляется. Там разрушена плитка, и все в безобразном состоянии, в том числе парковка. Ремонт асфальта не производился никогда. Яма на яме, разметки для инвалидов нет», — гласит текст одной из жалоб.
Участники совещания обследовали помещение и территорию вокруг и выявили нарушения. Собственникам же рекомендовали комплексно оценить техническое состояние ТЦ «МАВИ» с помощью специализированной организации.
Для дальнейшего решения вопроса информация была направлена в надзорные органы.