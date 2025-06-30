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«Всё в безобразном состоянии»: в Красноярске проверили торговый центр «МАВИ»

В Красноярске состоялось выездное совещание по поводу технического состояния ТЦ «МАВИ».

Источник: Соцсети

Руководитель администрации Кировского района Евгений Бурмистров встретился с владельцами здания после многочисленных жалоб от горожан.

В мэрии сообщили, что красноярцы неоднократно писали им о том, что торговый центр находится в неудовлетворительном состоянии, и просили принять меры:

«Территория торгового центра не благоустраивается. Центральный вход закрыт под предлогом ремонта, но ремонт никакой не осуществляется. Там разрушена плитка, и все в безобразном состоянии, в том числе парковка. Ремонт асфальта не производился никогда. Яма на яме, разметки для инвалидов нет», — гласит текст одной из жалоб.

Участники совещания обследовали помещение и территорию вокруг и выявили нарушения. Собственникам же рекомендовали комплексно оценить техническое состояние ТЦ «МАВИ» с помощью специализированной организации.

Для дальнейшего решения вопроса информация была направлена в надзорные органы.