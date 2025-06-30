В Омске изменится маршрут автобуса № 25

В обратном направлении автобус также будет двигаться до остановки «Дом туриста». Далее продолжит движение по Комсомольскому мосту, свернёт на улицу Думскую, а дальше через Юбилейный мост на улицу Щербанёва. После автобус проедет под Комсомольским мостом и вывернет на улицу Гагарина.