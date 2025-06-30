В Омске изменится маршрут автобуса № 25

С 1 июля 2025 года в Омске изменится схема движения автобуса № 25: при движении в сторону Нефтяников началом маршрута станет остановка «Дом Туриста» с высадкой и посадкой пассажиров на остановке «Госпиталь». Далее транспорт поедет по привычному маршруту.
В обратном направлении автобус также будет двигаться до остановки «Дом туриста». Далее продолжит движение по Комсомольскому мосту, свернёт на улицу Думскую, а дальше через Юбилейный мост на улицу Щербанёва. После автобус проедет под Комсомольским мостом и вывернет на улицу Гагарина.
Маршрут обслуживают три автобуса среднего класса вместимости. А изменение схемы движения вызвано просьбами омичей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде завершился финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. Впервые за 15 лет кубок с состязаний едет в Омск, так как второе место на конкурсе занял водитель омского Пассажирского предприятия № 8 Сергей Бендюков.