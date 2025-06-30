Сопровождающие не уследили: 9-летний уфимец отравился на развлекательное мероприятие и едва не погиб из-за наезда питбайка

По данным ведомств, в прошлом месяце группа детей из Центра дневного пребывания при одной из уфимских школ отправилась на представление во Дворец культуры «Мотостроитель». Из-за невнимательного контроля сопровождающих ребенок выбежал на проезжую часть, и там его сбил питбайк.