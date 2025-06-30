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Сопровождающие не уследили: 9-летний уфимец отравился на развлекательное мероприятие и едва не погиб из-за наезда питбайка

В Уфе из-за невнимательности педагогов мальчик попал под колеса питбайка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завели дело из-за инцидента в школьном лагеря, в ходе которого девятилетний мальчик получил тяжелые травмы. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

По данным ведомств, в прошлом месяце группа детей из Центра дневного пребывания при одной из уфимских школ отправилась на представление во Дворец культуры «Мотостроитель». Из-за невнимательного контроля сопровождающих ребенок выбежал на проезжую часть, и там его сбил питбайк.

В результате мальчик получил черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга и грудной клетки, а также множество оскольчатых переломом костей таза, ран и ссадин. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Руководителю образовательного учреждения внесено представление.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за безопасность детей, — сообщает СК.

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